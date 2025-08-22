الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.. رئيس جنوب السودان يقيل وزير ماليته

منذ 40 دقيقة
رئيس جنوب السودان سلفا كير

ذكرت الإذاعة الرسمية في جنوب السودان أن الرئيس سلفا كير أقال وزير المالية، والذي كان السابع الذي يتولى المنصب منذ عام 2020.

ولم يقدم كير سببا لإقالة مريال دونقرين أتير الذي تولى المنصب في يوليو تموز 2024.

وأوضحت الإذاعة الرسمية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس أن أثيان دينق أثيان سيتولى المنصب الذي شغله سابقا بين عامي 2020 و2021.

وأفادت الإذاعة بأن كير أقال أيضا الوزير المسؤول عن الاستثمار.

وواجه الأداء الاقتصادي لجنوب السودان عقبات في السنوات الماضية وسط عنف طائفي وانخفاض عائدات تصدير النفط الخام منذ الحرب الأهلية في الفترة من 2013 إلى 2018 وفي الآونة الأخيرة بسبب اضطرابات التصدير نتيجة للحرب في السودان.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد 4.3 بالمئة في عام 2025 وأن يصل التضخم إلى 65.7 بالمئة.

وأصبح كير أول رئيس لجنوب السودان في عام 2011 عندما حصلت البلاد على استقلالها عن السودان.

وفي مارس آذار، تم وضع ريك مشار النائب الأول للرئيس تحت الإقامة الجبرية مما أثار مخاوف من تجدد الصراع.

وقال وزير الإعلام مايكل مكوي إن وضع مشار تحت الإقامة الجبرية جاء بسبب اتصاله بأنصاره و”تحريضهم على التمرد ضد الحكومة بهدف تقويض السلم حتى لا تجرى الانتخابات، ويعود جنوب السودان إلى الحرب”.

وينفي حزب مشار هذه الاتهامات.

    المصدر :
  • رويترز

