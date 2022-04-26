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في غضون أيام.. ألمانيا تهدف لإيجاد بديل للنفط الروسي

26 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 26 - أبريل - 2022 7:19 مساءً
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أوضح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الثلاثاء أن بلاده تأمل بإيجاد وسيلة في غضون أيام لإبدال النفط الروسي بإمدادات من مصادر أخرى، مضيفا أن ألمانيا يمكنها عندئذ أن تنفذ حظرا للاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي.

الحظر الفوري للواردات

وتحت ضغط لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، قالت ألمانيا في السابق إنها قد تنهي وارداتها من النفط الروسي بحلول نهاية العام. لكنها رفضت فكرة حظر فوري على الواردات إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال هابيك للصحفيين أثناء زيارة إلى بولندا لمحادثات حول أمن الطاقة “اليوم يمكنني أن أقول أن حظرا (نفطيا) أصبح في مقدور ألمانيا”.

ويشكل النفط الروسي الآن 12 بالمئة فقط من إمدادات ألمانيا ويذهب بالكامل إلى مصفاة تكرير واحدة قرب برلين، بحسب ما ذكر هابيك.

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