في قرار غير مسبوق.. السويد تدعم أوكرانيا بأسلحة مضادة للدروع

أعلنت السويد عن قرار غير مسبوق منذ عقود، وقررت الانضمام إلى الدول المانحة للأسلحة إلى أوكرانيا في إطار الدعم على خلفية العمليات العسكرية الروسية ضد كييف.

وقالت رئيس وزراء السويد ماغدالينا أندرسون، إن بلادها ستسلم أوكرانيا أسلحة مضادة للدروع في خروج عن عقيدتها.

وكشفت أندرسون،خلال مؤتمر صحفي الأحد، أنها سترسل لكييف أيضا خمسة آلاف قاذفة مضادة للدروع.

وأكدت رئيسة الوزراء أن هذا القرار “الاستثنائي” غير مسبوق منذ عام 1939، عندما ساعدت السويد فنلندا أثر تعرضها لهجوم من الاتحاد السوفياتي.

وفي الدنمارك، كشف ميته فريدريكسن رئيس الوزراء أن الدنمارك ستزود أوكرانيا بأكثر من 2700 صاروخ مضاد للدبابات.

وبدأت عدة دول غربية تسليم أسلحة ومعدات دفاعية إلى السلطات الأوكرانية، مع دخول الحرب مع روسيا يومها الثالث ووصول المعارك مشارف كييف.

وفي بيان، أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة، اليوم السبت، اتفاقهما مع 25 دولة على تزويد أوكرانيا بمزيد من السلاح في إطار القتال الدائر مع روسيا.

فيما قالت وزارة الدفاع التشيكية إن الحكومة وافقت، اليوم السبت، على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة 188 مليون كرونة (8.57 مليون دولار) لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد هجوم روسيا.

وقالت الوزارة إن الشحنة، التي تشمل أسلحة آلية وبنادق هجومية وأسلحة خفيفة أخرى، سيتم تسليمها من الجانب التشيوكي إلى موقع تختاره أوكرانيا.

وذكرت الوزارة على تويتر “مساعداتنا لم تنته بعد”.

وفي الولايات المتحدة، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة تقضي بتقديم 600 مليون دولار مساعدات عسكرية فورية لأوكرانيا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وتعهد بايدن مجددا بدعم واشنطن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الوقت الذي تواصل فيه روسيا هجومها على أوكرانيا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، أمس، أن بلاده ستقدم معدات دفاعية لأوكرانيا، إلى جانب مساعدات إضافية بمقدار 300 مليون يورو.

فيما أبلغت الحكومة الهولندية البرلمان في لاهاي، اليوم السبت، أنها ستسلم أوكرانيا 200 صاروخ “ستينجر” للدفاع الجوي، استجابة لطلب من كييف.

ووافقت هولندا بالفعل على تسليم أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا الأسبوع الماضي. وشمل ذلك 100 بندقية قنص مع 30 ألف قطعة ذخيرة، بالإضافة إلى أجهزة رادار وأجهزة كشف عن ألغام.

وذكرت الحكومة أنه تم إرسال جزء من الصواريخ اليوم السبت، وسيُجرى تسليم الباقي في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن هولندا، مثل حلفاء آخرين، لديها مشكلات “لوجستية” في تسليم هذه الأسلحة.

وأمس، قال مصدر أوكراني رفيع، إن 5 دول من حلف شمال الأطلسي، بدأت الخميس، تزويد أوكرانيا، بأسلحة دفاعية.

ونقل جوليان روبكه، مراسل صحيفة “بيلد” الألمانية عن المصدر الرفيع قوله “أستطيع أن أكشف أن 5 دول على الأقل من حلف الناتو، قررت منح أوكرانيا كل الأسلحة التي تطلبها، للدفاع عن نفسها”.

وتابع “رغم أنه من الممكن أن يكون ذلك متأخرا، إلا أن تسليم هذه الأسلحة بدأ أمس”.

وأضاف “ألمانيا ليست من بين هذه الدول”، وفق ما نشره روبكه على حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”