في الساعات الأخيرة قبل تسليم نفسه.. ترامب يستبدل كبير محاميه

قرر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، استبدال كبير محاميه في جورجيا درو فيندلينج، بالمحامي ستيفن سادو، وذلك قبل ساعات من موعد تسليمه نفسه لسلطات الولاية، وفق ما أفادت به شبكة سي أن أن.

وذكرت الشبكة أن سادو قدم أوراقا، صباح الخميس، لتمثيل الرئيس السابق رسميا في القضية.

وسادو محام يقيم في أتلانتا، ويشير ملفه الشخصي إلى أنه مستشار خاص للشخصيات الكبير، ومتخصص في الدفاع القانوني رفيع المستوى.

وبهذا القرار، يضيف ترامب محاميا سبق له أن تحدى قانون (RICO) المتعلق بقضايا فساد المنظمات في جورجيا، والذي بموجبه يحاكم ترامب والمتهمون الـ 18 معه.

وذكرت سي أن أن نقلا عن مصدر مقرب من ترامب أن قرار الأخير لا يتعلق بأداء فيندلينج. فيما قال مصدر آخر مطلع إن سادو “أفضل محامي دفاع جنائي في جورجيا”.

ومن المتوقع أن تظل، جينيفر ليتل، محامية ترامب الأخرى في جورجيا، ضمن الفريق القانوني وتعمل مع سادو.

وقال سادو في بيان إنه “تم تعييني لتمثيل الرئيس ترامب في قضية مقاطعة فولتون، جورجيا”.

وأضاف أنه “لم يكن ينبغي توجيه الاتهام للرئيس (السابق) مطلقا، إنه بريء من جميع التهم الموجهة إليه”.

وقال سادو: “نحن نتطلع إلى رفض القضية، أو، إذا لزم الأمر، إلى هيئة محلفين غير متحيزة ومنفتحة تجد أن الرئيس (السابق) غير مذنب”.

وشدد على أن الملاحقات القضائية “التي تهدف إلى تعزيز أو خدمة طموحات ومهن المعارضين السياسيين للرئيس، ليس لها مكان في نظامنا القضائي”.

وفي عام 2021، وجه سادو اتهامات لقانون (RICO)، معتبرا أنه “وسيلة للمدعين العامين لتقديم أدلة قد لا تكون مقبولة لولا ذلك القانون”.

ويأتي التحول المفاجئ في التمثيل القانوني، بعد أن عين ترامب محامي الدفاع الجنائي البارز فيندلينج لتولي قضية مقاطعة فولتون في أغسطس 2022.

وأجرى فيندلينج عددا من الخطوات لمحاولة إسقاط الأدلة في قضية ترامب ورفضها، لكنها كانت غير ناجحة.

من المقرر أن يسلم ترامب نفسه في قضية تتعلق بأكثر من 12 تهمة ترتبط جهوده لعكس نتائج انتخابات جورجيا لعام 2020، وهي المرة الرابعة هذا العام التي يواجه فيها الرئيس السابق اتهامات جنائية.

وأفاد مراسل “الحرة” أن المدعية العامة لمقاطعة فولتون بولاية جورجيا، فاني ويليس، طلبت تحديد تاريخ 23 أكتوبر 2023 لبدء محاكمة ترامب في قضية محاولة التاثير على نتائج الانتخابات التي رفعتها ضده و18 من أنصاره، وفقا لملف المحكمة، الخميس.

يشار إلى أن ترامب غير فريقه القانوني في قضايا أخرى سابقة، ففي يونيو أقال اثنين من كبار المحامين الذين يمثلونه في لائحة الاتهام الفيدرالية بشأن سوء تعامله المزعوم مع وثائق سرية.