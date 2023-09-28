الخميس 13 ربيع الأول 1445 ﻫ - 28 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في لحظة حساسة.. محادثات تجمع بوتين ورئيس الشيشان بعد "توتر"!

منذ 29 دقيقة
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، أنّه بحث في محادثات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إسهام الشيشان في جهود الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتأتي المحادثات في لحظة حساسة للعلاقات بين الطرفين، حيث أثار قديروف جدلًا في الكرملين بعد أن أشاد بنجله (15 عامًا) لضربه سجينًا من أصل روسي محتجزًا في الشيشان.

ونشر قديروف على تطبيق تيليغرام أنه وبوتين بحثا مجموعة من الموضوعات بينها دور مقاتلي الشيشان في أوكرانيا. وأضاف ساخراً أنه جرى طرح “قضايا أخرى” وتعهد “بمزيد من ذلك لاحقًا”.

ولم يتضح إن كان يشير إلى واقعة الضرب الشهر الماضي، التي ركل فيها نجله آدم سجينًا اسمه نيكيتا جورافيل ولكمه. وجورافيل متهم بإحراق مصحف.

إذ نشر قديروف يوم الإثنين مقطع فيديو للواقعة، وقال إنه فخور بابنه لدفاعه عن دينه الإسلامي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من الشرطة الهولندية
هولندا.. الشرطة تكشف عن وقوع قتلى في هجوم روتردام
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد يُحذّر: انقسام الاقتصاد العالمي "سيكون مُكلفًا"
الدولار
مكاسب أسبوعيّة للدولار رغم هبوطه من أعلى مستوى في 10 أشهر

الأكثر قراءة

قاعة أعراس الهيثم في نينوى
العرس تحول لمقبرة.. فيديو يوثق لحظات ما قبل الكارثة في زفاف نينوى
سيارات تقل لاجئين سوريين في إحدى المناطق اللبنانية
قبرص تطالب الأوروبيين بمساعدة لبنان للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين
فرق الإطفاء في نينوى شمال العراق
العروسان من بين القتلى.. كيف وقعت كارثة نينوى التي أودت بحياة 100 شخص؟