في لحظة حساسة.. محادثات تجمع بوتين ورئيس الشيشان بعد "توتر"!

أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، أنّه بحث في محادثات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إسهام الشيشان في جهود الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتأتي المحادثات في لحظة حساسة للعلاقات بين الطرفين، حيث أثار قديروف جدلًا في الكرملين بعد أن أشاد بنجله (15 عامًا) لضربه سجينًا من أصل روسي محتجزًا في الشيشان.

ونشر قديروف على تطبيق تيليغرام أنه وبوتين بحثا مجموعة من الموضوعات بينها دور مقاتلي الشيشان في أوكرانيا. وأضاف ساخراً أنه جرى طرح “قضايا أخرى” وتعهد “بمزيد من ذلك لاحقًا”.

ولم يتضح إن كان يشير إلى واقعة الضرب الشهر الماضي، التي ركل فيها نجله آدم سجينًا اسمه نيكيتا جورافيل ولكمه. وجورافيل متهم بإحراق مصحف.

إذ نشر قديروف يوم الإثنين مقطع فيديو للواقعة، وقال إنه فخور بابنه لدفاعه عن دينه الإسلامي.