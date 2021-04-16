في ميانمار.. "إضراب صامت" حدادا على قتلى الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري

دعا معارضو الانقلاب العسكري في ميانمار إلى “إضراب صامت” اليوم الجمعة، وحثوا الناس على البقاء في منازلهم حدادا على أكثر من 700 شخص قتلوا في الاحتجاجات ضد انقلاب الأول من فبراير.

وخرج الكثير من الناس، الذين أغضبتهم عودة الحكم العسكري بعد 5 سنوات من الحكم المدني بقيادة أونغ سان سوكي، إلى الشوارع يوما بعد يوم، حيث يفكر النشطاء في طرق جديدة لإظهار معارضتهم، مع تكثيف قوات الجيش للقمع.

ونشر زعيم الاحتجاج، إي ثينزار ماونج، على صفحته في “فيسبوك” بيانا قال فيه: “لنجعل الطرق صامتة.. يجب تنظيم إضراب صامت للتعبير عن حزننا على الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم”.

ولقى شخصان مصرعهما خلال الليل فى مدينة مينجيان بوسط البلاد، وفقا لراديو “آسيا الحرة”. ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم للتعليق على هذا الخبر.

وكشف الجيش عن أسماء أكثر من 200 مطلوب بموجب قانون يحظر التشجيع على التمرد أو التقصير في أداء الواجب في القوات المسلحة.

واعتقل اثنان من منظمي الاحتجاج أمس الخميس، إلى جانب ممثل ومغن معروفين أنهما تحدثا ضد الانقلاب.