في يوم حرية الصحافة.. غزة توثق جرائم إبادة ضد الإعلاميين

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ، أن إسرائيل ارتكبت “إبادة إعلامية ممنهجة” بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، منذ بدء حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضح المكتب، في بيان عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف 3 مايو/أيار، إن “صحفيي غزة يُذبحون على الهواء مباشرة بأسلحة الاحتلال الإسرائيلي”.

ويوافق 3 مايو من كل عام، اليوم العالمي لحرية الصحافة، بموجب قرار من الأمم المتحدة في 20 ديسمبر/ كانون الأول 1993.

وعلى غرار نحو 2.4 مليون فلسطيني في القطاع المحاصر إسرائيليا منذ 18 عاما، يواجه الصحفيون بغزة وعائلاتهم مخاطر كبيرة بدءا من الاستهداف والقتل مرورا بالاعتقال وصولا للمعاناة اليومية من حصار وتجويع وتعطيش وصعوبة في الوصول للحق في العلاج.

وأضاف البيان، أن هذا اليوم الذي يخصصه العالم سنويًا للاحتفاء بحرية التعبير “تحييه غزة بلغة الدم والجوع والدمع والرماد”.

وأوضح أنه “في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بحرية الصحافة، تسيل دماء الإعلاميين الفلسطينيين في شوارع غزة، وتُقصف مقراتهم وسياراتهم، وتُكسر أقلامهم وكاميراتهم، وتُستهدف بيوتهم، ويُدفنون أحيانًا مع أسرهم تحت الأنقاض، فقط لأنهم قرروا نقل الحقيقة”.

وأشار البيان، إلى أن عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ بدء الإبادة الإسرائيلي على غزة بلغ 212 صحفيًا، بينهم مراسلون ومصورون ومحررون يعملون في وسائل إعلام محلية ودولية، فيما أصيب 409 آخرون، بعضهم بإعاقات دائمة، إضافة إلى اعتقال 48 صحفيا، تعرّض عدد منهم للتعذيب والمعاملة المهينة، في انتهاك للقانون الدولي.

وأضاف البيان أن 143 مؤسسة إعلامية تعرّضت للاستهداف، بينها 12 صحيفة ورقية، و23 صحيفة إلكترونية، و11 إذاعة، و4 قنوات فضائية، إضافة إلى تدمير مقرات 12 فضائية عربية ودولية.

كما أشار إلى تدمير 44 منزلاً لصحفيين، واستشهاد 21 ناشطًا إعلاميًا مؤثرًا على منصات التواصل، وتفجير مطابع، وإتلاف معدات بث وكاميرات وسيارات نقل مباشر، فضلًا عن حجب عشرات الحسابات والمنصات الرقمية بذريعة “مخالفة المعايير”.

وفي حصيلة مادية، قدر المكتب خسائر القطاع الإعلامي في غزة بأكثر من 400 مليون دولار، نتيجة ما وصفه بـ”حرب شاملة استهدفت البشر والحجر، والصورة والصوت والكلمة”.

وطالب المكتب الإعلامي، الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومنظمة مراسلون بلا حدود، وكافة الهيئات الدولية المعنية بحرية الصحافة، بفتح “تحقيق فوري ومستقل في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين”.

كما دعا إلى “توفير الحماية الدولية العاجلة للصحفيين الفلسطينيين، وكسر الحصار الإعلامي المفروض على قطاع غزة”.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.