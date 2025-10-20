قائد الانقلاب في مدغشقر يعيّن رجل أعمال رئيساً جديداً للوزراء

عيّن الكولونيل مايكل راندريانيرينا، قائد الانقلاب في مدغشقر الذي تولى السلطة هذا الشهر، رجل الأعمال والمستشار هرينتسالاما راجاوناريفيلو رئيسا جديدا للوزراء اليوم الاثنين.

وأدى راندريانيرينا اليمين رئيسا يوم الجمعة، وذلك بعد أيام من توليه السلطة في أعقاب الاحتجاجات التي قادها الشبان وأطاحت بسلفه.

وفي معرض تفسيره لاختياره راجاوناريفيلو رئيسا للوزراء، أشار الرئيس إلى خبرته و”علاقاته مع المنظمات الدولية التي تعمل معنا”.

وكان الزعيم السابق أندريه راجولينا، الذي عزله المشرعون بعد فراره إلى الخارج، ندد بتولي الجيش السلطة ورفض التنحي خلال وجوده خارج البلاد على الرغم من الانشقاقات في قوات الأمن وتصديق المحكمة الدستورية العليا على تولي الجيش السلطة.