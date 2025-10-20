الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قائد الانقلاب في مدغشقر يعيّن رجل أعمال رئيساً جديداً للوزراء

منذ ساعة واحدة
الكولونيل مايكل راندريانيرينا

الكولونيل مايكل راندريانيرينا

A A A
طباعة المقال

عيّن الكولونيل مايكل راندريانيرينا، قائد الانقلاب في مدغشقر الذي تولى السلطة هذا الشهر، رجل الأعمال والمستشار هرينتسالاما راجاوناريفيلو رئيسا جديدا للوزراء اليوم الاثنين.

وأدى راندريانيرينا اليمين رئيسا يوم الجمعة، وذلك بعد أيام من توليه السلطة في أعقاب الاحتجاجات التي قادها الشبان وأطاحت بسلفه.

وفي معرض تفسيره لاختياره راجاوناريفيلو رئيسا للوزراء، أشار الرئيس إلى خبرته و”علاقاته مع المنظمات الدولية التي تعمل معنا”.

وكان الزعيم السابق أندريه راجولينا، الذي عزله المشرعون بعد فراره إلى الخارج، ندد بتولي الجيش السلطة ورفض التنحي خلال وجوده خارج البلاد على الرغم من الانشقاقات في قوات الأمن وتصديق المحكمة الدستورية العليا على تولي الجيش السلطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) والرئيس الصيني شي جين بينغ يتصافحان أثناء سيرهما في قصر مار-أ-لاغو بعد اجتماع ثنائي في بالم بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة، 7 أبريل 2017. رويترز
ترامب: سأزور الصين مطلع العام المقبل
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب: أمريكا وأستراليا وقعتا اتفاقاً للمعادن الأرضية النادرة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ترامب: لا أعتقد أن أوكرانيا ستنتصر في الحرب

الأكثر قراءة

كوفيد - تعبيرية
كيف تفرق بين كوفيد والزكام؟ أطباء يوضحون العلامات الفارقة
متظاهرون يحملون أعلامًا ولافتات يسيرون في مسيرة احتجاجية تحت شعار ”لا ملوك“ ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج مبنى بلدية لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 18 أكتوبر 2025. رويترز
"لا للملوك".. احتجاجات ضخمة في أمريكا ضد ترامب!
المبعوث الأميركي توم باراك
الفرصة الأخيرة لبيروت.. باراك يحذّر من "مواجهة كبرى" إذا لم يُنزع سلاح حزب الله