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قائد الجيش الأوكراني: القوات لا تزال تسيطر على بلدة تشاسيف يار

منذ 33 دقيقة
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي (السبت 6-4-2024) إن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على بلدة تشاسيف يار في شرق البلاد على الرغم من محاولات القوات الروسية اختراق دفاعاتها.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية أمس الجمعة عن مسؤول القول إن القوات الروسية دخلت ضواحي البلدة التي تعتبرها موسكو نقطة انطلاق مهمة للقوات الأوكرانية. وقال الجيش الأوكراني إن التقرير غير صحيح.

وقال سيرسكي عبر تطبيق تيليجرام اليوم السبت “لا تزال تشاسيف يار تحت سيطرتنا، وقد باءت كل محاولات العدو لاقتحام البلدة بالفشل”.

ويعد أي تقدم روسي سريع في تشاسيف يار نكسة قاتمة لكييف.

وتشاسيف يار هي بلدة شديدة التحصين كان عدد سكانها قبل الحرب يبلغ 12200 نسمة وتقع إلى الغرب من مدينة باخموت التي تحتلها روسيا.

وتتقدم القوات الروسية ببطء في شرق أوكرانيا بعد أن استولت على بلدة أفدييفكا الحصينة في فبراير شباط. وتحاول القوات الأوكرانية التحصن في مواجهة نقص طويل الأمد في قذائف المدفعية مع بقاء أمر المساعدات الأمريكية مرهونا بموافقة الكونجرس.

    المصدر :
  • رويترز

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