قائد الجيش الإيراني: المواجهة مع إسرائيل مستمرة ولن نتساهل مع التهديدات

حذر القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، اليوم الأحد من أن التهديدات العسكرية الإسرائيلية لا تزال قائمة، مؤكدًا أن القوات المسلحة الإيرانية تبقى في أعلى درجات الجاهزية، وأن الجيش سيواصل جهوده الدفاعية بحزم وثبات.

وقال حاتمي، في كلمة له أمام كبار قادة القوة البرية للجيش، إن “العدو، بوهم إلحاق الضرر بالنظام، دبر مؤامرات عدة، لكنه أدرك بعد أن شاهد صمود الشعب الإيراني المعجز، أنه ارتكب خطأً استراتيجياً جسيماً”.

ووصف حاتمي إسرائيل بـ “العدو العنيد”، مضيفا: “خلال الحرب المفروضة الأخيرة التي استمرت 12 يوماً، رأينا جانباً من وحشيته تجاه شعبنا، ورغم أنه كيان معروف لنا، إلا أننا شهدنا مرات عديدة خلال العامين الماضيين، في غزة وفي تاريخه المشؤوم الذي لم يتجاوز ثمانية عقود، ممارساته الإجرامية والعدوانية تجاه الدول الأخرى”.

وأشار إلى أن إيران، رغم الخسائر التي لحقت بها مثل مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين تمكنت من تحقيق النصر في هذه المواجهة غير المتكافئة، و”إلحاق أضرار جسيمة بالعدو وإفشال أهدافه”.

وأكد اللواء حاتمي أن القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية لا تزال فاعلة وجاهزة للعمل، كما أن بلاده واصلت هجماتها حتى اللحظة الأخيرة التي “فرض فيها وقف إطلاق النار على العدو”، على حد قوله.

وأضاف: “نحن اليوم أكثر عزماً على المضي قدماً في المجالات الدفاعية والعلمية والتكنولوجية”.

وفي إشارة إلى كلام المرشد الأعلى، علي خامنئي، الذي شدد على ضرورة “اعتبار تهديد بنسبة 1% تهديداً بنسبة 100%”، قال حاتمي: “لا يجوز الاستهانة بالعدو ولا اعتبار تهديده منتهياً”.

وختم بتأكيده أن القوة البرية للجيش الإيراني تشهد نمواً ملحوظاً في تعزيز القدرات القتالية، وزيادة التحرك، وتوسيع الإمكانات الاستخباراتية والعملياتية، من خلال الخطط الموضوعة والمشاريع المنفذة.