قائد الجيش: القوات الأوكرانية دمرت 58 مسيرة روسية و26 صاروخ كروز

قال قائد سلاح الجو الأوكراني الجمعة إن القوات الأوكرانية دمرت 58 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا الليلة الماضية بالإضافة إلى 26 صاروخ كروز.

وأضاف القائد “في ليلة 29 مارس 2024، شن العدو ضربة صاروخية وجوية قوية على قطاع الوقود والطاقة في أوكرانيا باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ والطائرات المسيرة الهجومية”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بشكل مستقل.

وفي آخر المستجدات قالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية إنه تم نشر طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفاء بالمجال الجوي للبلاد في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة 29\3\2024 بعد أن شنت روسيا ضربات صاروخية على أوكرانيا.

وذكرت قيادة العمليات على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “طائرات بولندية وحليفة تعمل في المجال الجوي البولندي، مما قد يؤدي إلى مستويات متزايدة من الضوضاء، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد”.

ويقع الجزء الجنوبي الشرقي من بولندا على الحدود مع أوكرانيا.