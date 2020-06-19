قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي: لن نغادر المنطقة بسبب ضغط إيران

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في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست” The Washington Post، قال “كينيث ماكنزي” قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي، إن إيران تضغط لسحب القوات الأميركية من العراق.

كلام ماكنزي جاء تعليقاً على استمرار الهجمات الصاروخية على المواقع الأميركية في العراق.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تغادر المنطقة بسبب الضغط الإيراني.

واعتبر قائد القيادة المركزية الأميركية أن إيران ووكلاءَها في العراق ينفذون هذه الهجمات لعدم تمكنهم من الانتصار في الساحة السياسية”.

وأثنى ماكنزي على الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية للتعامل مع التأثيرات الإيرانية.

وفي هجمات ليست الأولى من نوعها، أفاد مراسل “العربية” و”الحدث” في العراق، فجر الخميس، بسقوط 4 صواريخ كاتيوشا قرب السفارة الأميركية في بغداد.

وأكد وقوع هجوم صاروخي، فيما سمع دوي انفجارات بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية. في حين أكدت مصادر “العربية” عن تحليق طائرات مروحية فوق المنطقة الخضراء ببغداد بعد الهجوم الصاروخي.

كما ذكرت المصادر أن الصواريخ أطلقت من منطقة معسكر الرشيد في بغداد.

ويأتي الهجوم الأخير بعد سلسلة حوادث مشابهة بما فيها هجوم صاروخي على قاعدة ضمن مطار بغداد الدولي. وفي 13 حزيران/يونيو استهدف هجوم صاروخي قاعدة شمال بغداد تتمركز فيها قوات أميركية.

وفي الثامن من حزيران/يونيو، ضرب صاروخان أراضي مجمّع مطار بغداد بينما سقط صاروخ غير موجّه قرب مقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.

يشار إلى أنه منذ أشهر تتعرض قواعد عسكرية عراقية، تستضيف جنوداً أميركيين، فضلاً عن السفارة الأميركية ببغداد، لهجمات صاروخية متكررة.

وازدادت وتيرة الهجمات منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أميركية ببغداد مطلع يناير الماضي.