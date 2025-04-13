قائد انقلاب الغابون يفوز بالرئاسة بتأييد 90.35% من الناخبين

أعلن وزير داخلية الغابون، اليوم الأحد، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس السبت أظهرت فوز بريس أوليجي نجيما، الذي قاد انقلابا في أغسطس آب 2023، بحصوله على 90.35 بالمئة من الأصوات.

وتعزز هذه النتيجة قبضة نجيما على السلطة بعد مرور 19 شهرا على الإطاحة بالرئيس علي بونجو، الذي استمر حكم عائلته لأكثر من نصف قرن في الدولة المنتجة للنفط التي يقطنها نحو 2.5 مليون نسمة.

ومنافس نجيما الرئيسي كان آلان كلود بيلي باي نزيه، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد علي بونجو قبل انقلاب أغسطس آب 2023.

ووفقا للنتائج الأولية المعلنة، حصل نزيه (57 عاما) على 3.02 بالمئة من إجمالي الأصوات.

وجاب نجيما أنحاء الغابون مرتديا قبعة بيسبول تحمل شعار “نبني معا” خلال الحملة الانتخابية، وقدم نفسه على أنه عامل تغيير يتصدى لفساد النظام القديم.

وتعهد بتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وتعزيز الزراعة والصناعة والسياحة في بلد يعاني ثلث سكانه من الفقر.

وذكرت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة بلغت 70.40 بالمئة، وهي نسبة أعلى بكثير من 56.65 بالمئة في انتخابات أغسطس آب 2023 التي عجلت بالانقلاب.

وفي تلك الانتخابات أُعلن فوز بونجو بولاية ثالثة، لكن المعارضة نددت بالعملية ووصفتها بالتزوير. ووقع الانقلاب فور إعلان النتائج.

وراقب المستثمرون الانتخابات للوقوف على ما إذا كانت الغابون، التي تبلغ قيمة السندات الدولية المستحقة لديها ثلاثة مليارات دولار، ستعيد ترسيخ مكانتها الديمقراطية بإجراء انتخابات نزيهة.

وفقا للبنك الدولي، نما اقتصاد الغابون 2.9 بالمئة في عام 2024 ارتفاعا من 2.4 بالمئة في 2023، مدفوعا جزئيا بمشروعات البنية التحتية وسلع أساسية مثل النفط والمنجنيز والأخشاب.

وبموجب دستور أُقر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، فإن فوز نجيما في الانتخابات يمنحه فترة ولاية مدتها سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.