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قائد طائرة يهدد بإسقاطها على متجر لوول مارت بولاية مسيسبي

منذ ساعة واحدة
متجر لوول مارت

متجر لوول مارت

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قالت الشرطة، السبت إن قائد طائرة صغيرة يهدد بالسقوط بها عمدا على أحد متاجر سلسلة وول مارت في ولاية مسيسبي الأمريكية، ما أدى إلى إخلاء المتجر.

وأعلنت شرطة مدينة توبيلو في مسيسبي أنها تلقت بلاغا بالتهديد في وقت سابق اليوم السبت وبدأت في التحدث مباشرة إلى الطيار.

وقالت في بيان على فيسبوك “مع تحرك طائرة من هذا النوع تكون منطقة الخطر أكبر بكثير حتى من توبيلو”.

وأضافت أنه تم إخلاء متجر وول مارت ومحطة للوقود وتفريق الناس.

ونُشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتسن لرويترز التحقق منها على الفور، تظهر ما بدا أنها طائرة صغيرة تحلق في دوائر على ارتفاع منخفض.

وذكرت صحيفة ديلي جورنال أن الطيار يعمل في مطار توبيلو.

    المصدر :
  • رويترز

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