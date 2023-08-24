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قائد عسكري أوروبي يبدي شكوكا في إمكانية استعادة أوكرانيا أراضيها

منذ دقيقتين
الجيش الأوكراني- رويترز

الجيش الأوكراني- رويترز

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أفادت صحيفة دي فيلت الألمانية بأن القيادة العسكرية للاتحاد الأوروبي لديها شكوك في إمكانية استعادة أوكرانيا لأي من الأراضي التي خسرتها في الحرب مع روسيا.

وقال روبرت بريجر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي وهي أعلى هيئة عسكرية في الاتحاد “إمكانية استعادة السيادة الكاملة لأوكرانيا بالموارد المتاحة لا تزال محل شك”.

روبرت بريجر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي

وفيما يتعلق بالهجوم المضاد الأوكراني المستمر منذ يونيو حزيران، قال بريجر إنه سيكون “حذرا في توقع اختراق القوات الأوكرانية خطوط الدفاع الروسية”.

أوكرانيا تسيطر على قرية روبوتين

قال الجيش الأوكراني، الأربعاء، إن القوات الأوكرانية رفعت علم البلاد في قرية روبوتين في منطقة زابوريجيا بجنوب البلاد لكن لم يتضح إذا كانت القوات قد حررت القرية بأكملها من سيطرة القوات الروسية.

وجاء في تدوينة لقناة اللواء الميكانيكي المنفصل السابع والأربعين على تيليجرام “يوم تاريخي! رفع جنود اللواء الميكانيكي المنفصل السابع والأربعين علم أوكرانيا في قرية روبوتين، في واحدة من أكثر المناطق سخونة – ميليتوبول”.

وتسعى كييف إلى استعادة مدينة ميليتوبول الاستراتيجية في الجنوب ضمن هجومها المضاد على القوات الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

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