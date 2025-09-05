قائد عسكري أوكراني: كييف هاجمت مصفاة ريازان الروسية لتكرير النفط

قال قائد سلاح المسيرات الأوكراني الجمعة إن القوات الأوكرانية هاجمت مصفاة ريازان النفطية الروسية.

وأضاف في بيان على تطبيق تيليجرام أن الجيش الأوكراني هاجم أيضا مستودع لوجانسك النفطي في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه وتحتلها روسيا.

من زاوية آخرى، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لوكالة الإعلام الروسية في تصريحات نشرت الجمعة إن الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا يمكن تقديمها من خلال قوات عسكرية أجنبية.

ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله “هل يمكن أن تمنح قوات عسكرية أجنبية خصوصا الأمريكية والأوروبية الضمانات الأمنية لأوكرانيا؟ بالطبع لا يمكنها ذلك… هذا لا يمكن أن يعد ضمانا أمنيا لأوكرانيا ويكون مقبولا بالنسبة لبلدنا”.

هذا وذكر أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في هجمات شنتها طائرات روسية مسيرة في وقت متأخر من الخميس في المنطقة الواقعة بشمال شرق أوكرانيا.

وكتب سينيهوبوف على تطبيق تيليغرام للتراسل أن الغارة التي أودت بحياة رجلين وامرأة في قرية خوتيمليا شرق مدينة خاركيف، المركز الإداري للمنطقة وثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

نادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس بضرورة أن تصبح أوكرانيا حصنا منيعا أمام المعتدين حاليا ومستقبلا.

وأضافت في بيان عقب اجتماع مع “تحالف الراغبين” من حلفاء أوكرانيا “هذا يعني وجود قوات مسلحة قوية وحديثة وجيدة التجهيز. وتسرع صناعاتنا الدفاعية من وتيرة التعاون لتحقيق ذلك”.

هذا وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف وحلفاءها لديهم تفاهم على إطار عمل عام للضمانات الأمنية، وإن الوثائق المتعلقة بهذه الضمانات قيد الإعداد في كل دولة من الدول التي وافقت على الإسهام.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في باريس أن وجود جيش أوكراني قوي سيكون محوريا في أي التزامات من هذا القبيل، وحث شركات الدفاع الأوروبية على تعزيز الإنتاج بكامل طاقتها.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إن الأيام المقبلة ستشهد وضع اللمسات الأخيرة على الدعم الذي ستقدمه الولايات المتحدة للضمانات الأمنية لأوكرانيا، وذلك بعد اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب اجتماع للدول الداعمة للجمهورية السوفيتية السابقة.

وأضاف للصحفيين “أجرينا اتصالا مع الرئيس ترامب (…) نتائج هذه المكالمة بسيطة: في الأيام المقبلة، سنضع اللمسات النهائية على الدعم الأمريكي وهذه الضمانات الأمنية. الولايات المتحدة، كما قلت، شاركت في كل مرحلة من مراحل العملية”.