قائد عسكري أوكراني لرويترز: نحتاج المزيد من الطائرات العسكرية الهجومية

قال قائد القوات البرية بالجيش الأوكراني (الجمعة 12-1-2024) إن كييف تحتاج إلى المزيد من الطائرات العسكرية لدعم المجهود الحربي، مثل الطائرات الهجومية الأمريكية من طراز “إيه-10” لدعم المشاة، فضلا عن الطائرات التي يمكنها إطلاق صواريخ موجهة بعيدة المدى.

وتحدث الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي إلى رويترز في مقابلة حصرية بموقع سري بالمنطقة الشمالية الشرقية لمدينة خاركيف المتاخمة لغرب روسيا.

وقال الرجل البالغ من العمر 58 عاما “أود أن أتحدث عن طائرات إيه-10 كأحد الخيارات… هذه ليست آلة جديدة، ولكنها آلة موثوقة أثبتت نفسها في العديد من الحروب، ولديها مجموعة واسعة من الأسلحة”.

وتأتي دعوة سيرسكي بالتزامن مع توقف حزمة أمريكية جديدة من المساعدات العسكرية لكييف انتظارا لموافقة الكونجرس.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، ضغطت كييف على حلفائها الغربيين لتزويدها بأسلحة وذخائر متطورة تشمل مركبات مدرعة ودبابات وصواريخ طويلة المدى ومقاتلات.

وشنت أوكرانيا هجوما مضادا واسعا الصيف الماضي، لكنه فشل في تحقيق اختراق كبير للقوات الروسية المرتكزة بشرق وجنوب البلاد. واستأنفت القوات الروسية حاليا الهجوم على بعض مناطق الشرق.

ويشهد خط المواجهة الذي يبلغ طوله نحو ألف كيلومتر (620 ميلا) حالة قد تصل إلى الجمود، ورغم ذلك قال سيرسكي، الذي أشرف على الدفاع عن كييف في أوائل عام 2022 والهجوم المضاد الخاطف الذي شنته أوكرانيا في منطقة خاركيف في وقت لاحق من ذلك العام، إن تحقيق اختراقات في المستقبل لا يزال ممكنا.