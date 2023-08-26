قائد عسكري: اوكرانيا ستتمكن من التقدم بسرعة أكبر

قال قائد عسكري أوكراني لرويترز إن القوات الأوكرانية تعتقد أنها اخترقت أصعب خطوط الدفاع الروسية في جنوب البلاد وستتمكن الآن من التقدم بسرعة أكبر.

وشنت أوكرانيا هجوما مضادا في يونيو\حزيران، ولكن خطوط الدفاع الروسية التي تتمتع بجاهزية عالية ومدعومة بحقول ألغام أبطأت تقدم القوات الأوكرانية جنوبا نحو بحر آزوف.

وقالت القوات الأوكرانية الأربعاء إنها رفعت علم البلاد في قرية روبوتين بمنطقة زابوريجيا في الجنوب، على بعد نحو عشرة كيلومترات إلى الجنوب من بلدة أوريخيف الواقعة على خط المواجهة.

وقال القائد الذي كان على رأس بعض القوات إلى روبوتين ويستخدم الاسم المستعار كومبات “لن نتوقف عند هذا الحد”.

وأضاف “بعد ذلك لدينا (بلدة) بيرديانسك، ثم المزيد. أوضحت لقواتي قبل ذلك أن هدفنا ليس روبوتين، هدفنا هو (بحر) آزوف”.

وتبعد روبوتين نحو مئة كيلومتر عن ميناء بيرديانسك على ساحل بحر آزوف وتبعد 85 كيلومترا عن مدينة ميليتوبول الاستراتيجية. وتحتل القوات الروسية كلا المنطقتين بعد بدء الغزو واسع النطاق في فبراير شباط من العام الماضي.

ولم تؤكد موسكو أن أوكرانيا تقدمت إلى روبوتين.

وقال كومبات “عبرنا الطرق الرئيسية الملغومة. وصلنا إلى تلك الخطوط حيث يمكننا التقدم (للأمام). أنا متأكد من أننا سنتقدم بشكل أسرع من هنا”.

وأضاف أن القوات الأوكرانية دخلت الآن مناطق لا توجد فيها سوى مجموعات “لوجستية روسية”، وأوضح أنه لا يتوقع أن يكون اختراق الدفاعات الروسية صعبا هناك.