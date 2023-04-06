قائد فاغنر: لا مؤشرات على انسحاب القوات الأوكرانية من باخموت

قال قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة (الخميس 6-4-2023) إن القوات الأوكرانية لا تغادر مدينة باخموت وإن القتال مستمر في الجزء الغربي من المدينة.

وأضاف يفجيني بريجوجن عبر قناته على تيليجرام “يجب أن نقول بوضوح إن العدو لا يذهب إلى أي مكان”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أثار يوم الأربعاء احتمال انسحاب قواته من المدينة، قائلا إن كييف ستتخذ قرارات “متناسبة” إذا خاطرت القوات بالتعرض للتطويق من القوات الروسية.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في بولندا إن القوات الأوكرانية تتقدم قليلا في بعض الأحيان في باخموت لكن سرعان ما تجبرها القوات الروسية على التقهقر لكنها ما زالت داخل المدينة.

وتابع قائلا “نحن في باخموت والعدو لا يسيطر عليها”.

وتشهد باخموت، في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، أحد أطول معارك الحرب وأكثرها دموية منذ غزو روسيا للبلاد الذي دخل عامه الثاني. وصمدت القوات الأوكرانية أمام هجوم روسي هناك لكن الجانبين تكبدا خسائر فادحة.

وقال زيلينسكي “بالنسبة لي الأمر الأكثر أهمية هو عدم خسارة جنودنا وبالطبع إذا اشتعلت الأحداث أكثر من ذلك في وقت من الأوقات وهناك خطر بأننا سنخسر جنودنا بسبب الحصار بالطبع سيقوم القادة العسكريون هناك باتخاذ القرارات المتناسبة الصائبة”.

وبدا أن هذا التصريح يتضمن إشارة لفكرة الانسحاب.

وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي مع رئيس بولندا في وارسو. وتأتي زيارته في وقت من المتوقع فيه أن تشن أوكرانيا في الأسابيع أو الشهور المقبلة هجوما مضادا لاستعادة السيطرة على مناطق في الجنوب والشرق من القوات الروسية.

وقال زيلينسكي إنه كلما زادت الذخيرة التي تصل إلى بلاده من الشركاء في الغرب ستتمكن أوكرانيا من القتال بشكل أسرع ضد القوات الروسية في باخموت وفي أماكن أخرى.