قائد فاغنر: ليس لدينا مقاتل واحد في السودان

نفى مؤسس فاغنر يفغيني بريجوزين، وجود قوات فاغنر في السودان، بعد تداول أخبار أن عدد من مرتزقة فاغنر الروسية يقاتلون بجانب قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو

وأكد في تصريحات نشرها عبر قناته في تلغرام على عدم وجود لمقاتل واحد من قواته على الأراضي السودانية.

منذ أكثر من عامين

كما أضاف قائلا: “لا يوجد حالياً مقاتل واحد من فاغنر في السودان.. بل منذ أكثر من عامين”، بحسب ما نقلت وكالة تاس.

وكان عدة مسؤولين إقليميين أفادوا في فبراير الماضي بأن الولايات المتحدة كثفت الضغط على السودان من أجل قطع علاقاته مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، وفق ما نقلت في حينه وكالة أسوشييتد برس.

حريق في أحد المباني المحيطة بمقر القيادة

تأتي تلك التصريحات فيما تجددت الاشتباكات بشكل عنيف اليوم الأربعاء في العاصمة الخرطوم بين قوات الجيش التي يرأسها عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع ، لاسيما في محيط مقر القيادة العامة للجيش، فضلا عن مقر التلفزيون الرسمي، ومحيط المطار، على الرغم من الهدنة التي أعلن عنها مساء أمس.

فيما أكد الناطق باسم القوات المسلحة أن الجيش مستمر في تأمين مبنى القيادة العامة، متهماً الدعم السريع بعدم الالتزام بالهدنة.

لكن قوات الدعم السريع أكدت أنها نسقت مع القوات المسلحة، رافضة سحب تلك الآليات، ليندلع القتال لاحقا، في بلد لا يزال منذ 2019 يحاول تلمس طريقه نحو حكم ديمقراطي جديد، يطوي صفحة الرئيس المعزول عمر البشير.

إلا أن مصادر مطلعة كانت أكد للعربية/الحدث سابقا أن الطرفين بدآ بالتحشيد العسكري قبل أسابيع.