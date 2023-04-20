قائد قوات الدعم السريع: الهدف من العملية العسكرية هو التخلص من البرهان وإيداعه السجن

قال قائد قوات الدعم السريع السودانية الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي إنه مستعد للالتزام بهدنة خلال عيد الفطر.

يأتي ذلك بعد أيام من اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وذكر حميدتي في تصريحات لقناة الجزيرة أنه لن يجلس مع قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي وصفه بأنه “مجرم” ومجرد مستخدم لدى أطراف آخرين ولا يملك القدرة لاتخاذ القرارات.

وأكد من جهته أن الحل الوحيد لحل الأزمة الآن في السودان هو تسليم البرهان للعدالة، مشيراً إلى أن البرهان هو من بدأ المعارك وهو المسؤول عن قتل الشعب السوداني ولذلك لا تفاوض مستقبليا معه

ودعا حميدتي إلى تحول ديمقراطي حقيقي، معتبراً أن البرهان هو سبب المشاكل التي تحول دون تحقيقه.

لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الهدف من العملية العسكرية هو التخلص من البرهان وإيداعه السجن والبدء في عملية التحول الديمقراطي.