قائد قوات حلف الأطلسي: نعمل على نقل أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا

قال قائد قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ألكسوس غرينكويتش، الخميس، إن الاستعدادات جارية لنقل أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز “باتريوت” إلى أوكرانيا سريعاً في وقت تتعرض فيه البلاد لأشد الهجمات الروسية في الحرب حتى الآن.

وأضاف غرينكويتش، خلال مؤتمر في مدينة فيسبادن الألمانية: “الاستعدادات جارية، ونعمل عن كثب مع الألمان على نقل أنظمة باتريوت.. تلقيت تعليمات بالتحرك بأسرع ما يمكن”.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سيرسل صواريخ دفاع جوي من طراز “باتريوت” إلى كييف، مشيراً إلى أنها ضرورية لحماية أوكرانيا من الهجمات الروسية لأن الرئيس فلاديمير بوتين “يتحدث بلطف ثم يقصف الجميع في المساء”.

ولم يفصح ترامب الذي أعرب مجدداً عن شعوره بـ”خيبة أمل” من بوتين عن عدد الصواريخ التي يعتزم إرسالها إلى أوكرانيا، لكنه قال في تصريحات للصحافيين في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، إن الاتحاد الأوروبي سيدفع للولايات المتحدة تكلفتها.

وازداد استياء الرئيس الأميركي من بوتين بسبب تجاهل محاولاته للتفاوض على وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.

ويطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحصول على المزيد من القدرات الدفاعية للتصدي للهجمات التي تشنها روسيا يومياً بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال ترامب: “سنرسل لهم صواريخ باتريوت، وهم في أمسّ الحاجة إليها. بوتين فاجأ الكثير من الناس. يتحدث بلطف ثم يقصف الجميع في المساء. هناك مشكلة حقيقية، وهذا لا يروق لي”.