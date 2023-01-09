قائمة الدول التي تفرض فحوص كورونا على القادمين من الصين

تفرض السلطات في أنحاء مختلفة من العالم قيودا على المسافرين من الصين أو تدرس ذلك إذ ترتفع حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلد الآسيوي بعدما خففت بكين القواعد التي تفرضها في إطار سياسة “صفر كوفيد”. وترفض الصين انتقادات لبياناتها بشأن كوفيد.

دول تفرض قيودا:

– الولايات المتحدة

فرضت الولايات المتحدة اختبارات كوفيد-19 على القادمين من الصين اعتبارا من الخامس من يناير كانون الثاني. وسيتعين على جميع المسافرين جوا ممن تبلغ أعمارهم عامين فأكثر تقديم نتيجة سلبية لفحص أُجري قبل يومين على الأقل من مغادرة الصين أو هونج كونج أو مكاو. وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه يتعين على المواطنين الأمريكيين إعادة النظر في السفر إلى الصين وهونج كونج ومكاو.

– الاتحاد الأوروبي

أوصى مسؤولون حكوميون في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء بضرورة تقديم المسافرين القادمين من الصين فحوص كوفيد-19 سلبية قبل ركوب الطائرات. واقترحوا أيضا إلزام جميع الركاب في رحلات السفر من الصين وإليها بارتداء الكمامات وأن تجري حكومات التكتل فحوصا عشوائية لركاب الرحلات القادمة من الصين وتختبر مياه الصرف في المطارات التي تصل إليها طائرات ورحلات دولية من الصين.

– ألمانيا

تعكف ألمانيا على تنفيذ قواعد دخول جديدة للمسافرين من الصين في أقرب وقت ممكن لكن وزير الصحة كارل لاوترباخ قال يوم الخميس إنه لا يمكن الإفصاح عن أولى الرحلات التي ستتأثر بذلك.

– اليونان

ذكر مسؤولان حكوميان يوم الخميس أنه سيتم الإعلان قريبا عن تعليمات جديدة تلزم المسافرين جوا من الصين إلى اليونان بتقديم فحوص كوفيد-19 سلبية أجريت قبل 48 ساعة من الوصول.

– السويد

قالت الحكومة إن السويد ستلزم المسافرين من الصين تقديم فحص كوفيد-19 سلبي قبل أن يسمح لهم بدخول البلاد.

– بريطانيا

قالت وزارة الصحة البريطانية يوم الجمعة إن المملكة المتحدة ستطلب نتائج سلبية لاختبارات كوفيد-19 قبل المغادرة بالنسبة للركاب الوافدين من الصين اعتبارا من الخامس من يناير كانون الثاني.

– فرنسا

ستلزم فرنسا المسافرين الوافدين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد قبل أقل من 48 ساعة من المغادرة.

وقال مسؤول حكومي للصحفيين إن فرنسا ستجري ابتداء من أول يناير كانون الثاني اختبارات (بي.سي.آر) عشوائية عند وصول المسافرين القادمين من الصين.

وتحث فرنسا جميع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى البالغ عددها 26 دولة على فحص المسافرين الصينيين لرصد الإصابات بكوفيد.

– أستراليا

قال وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر إن المسافرين من الصين إلى أستراليا ملزمون بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 اعتبارا من الخامس من يناير كانون الثاني.

– الهند

فرضت البلاد تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 بالنسبة للمسافرين القادمين من الصين وهونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند. وسيتعين وضع الركاب من تلك البلدان في الحجر الصحي إذا ظهرت عليهم الأعراض أو كانت نتيجة اختباراهم إيجابية.

– كندا

قالت أوتاوا إنه يجب على المسافرين جوا من الصين إلى كندا تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل يومين على الأقل من المغادرة.

– اليابان

قال رئيس الوزراء في الرابع من يناير كانون الثاني إن بلاده ستطلب تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 أجري قبل 72 ساعة من ركوب الرحلات المباشرة من الصين. وسيضاف هذا إلى تعليمات معمول بها تلزم إخضاع الركاب الذين كانوا في الصين خلال سبعة أيام من رحلاتهم لفحص كوفيد لدى وصولهم اليابان. وسيتعين على أولئك الذين تثبت إصابتهم الخضوع للحجر الصحي سبعة أيام.

– إيطاليا

فرضت إيطاليا مسحات كوفيد-19 من جميع المسافرين الوافدين من الصين. وبدأ مطار مالبينسا، وهو المطار الرئيسي في ميلانو، في اختبار المسافرين القادمين من بكين وشنغهاي.

– إسبانيا

ستفرض إسبانيا تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 أو الحصول على جرعة تطعيمات كاملة ضد المرض عند وصول المسافرين من الصين.

– ماليزيا

ستفحص ماليزيا جميع المسافرين الوافدين إليها لرصد أي أعراض حمى مع اختبار مياه الصرف الصحي من الطائرات القادمة من الصين لرصد أي وجود لإصابات بكوفيد-19.

– تايوان

بدأ مركز القيادة الوبائية المركزية في تايوان هذا الشهر في إلزام جميع الركاب القادمين من الصين بالخضوع لفحص (بي.سي.آر) عند الوصول.

– كوريا الجنوبية

قالت سلطات الصحة إن البلاد ستلزم المسافرين من الصين ومكاو وهونج كونج بتقديم نتائج سلبية لاختبار كوفيد قبل المغادرة.

– المغرب

يفرض المغرب حظرا على الوافدين من الصين مهما كانت جنسيتهم اعتبارا من الثالث من يناير كانون الثاني.

– قطر

قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن قطر تلزم المسافرين القادمين من الصين اعتبارا من الثالث من يناير كانون الثاني بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 في غضون 48 ساعة من وقت المغادرة.

– بلجيكا

قالت الحكومة يوم الاثنين إن البلاد ستفحص مياه الصرف من الطائرات التي تصل من الصين لرصد أي متحورات جديدة لكوفيد في إطار خطوات جديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

– إسرائيل

ذكرت صحفية تايمز أوف إسرائيل أن وزير الصحة الجديد أرييه درعي أعلن عن متطلبات فحص كوفيد-19 جديدة للوافدين من الصين لتنضم بذلك إسرائيل للدول التي تفرض قيودا في ظل ارتفاع عدد الإصابات.

– هولندا

ذكرت الحكومة يوم الجمعة أن هولندا ستلزم القادمين من الصين بإظهار فحص كوفيد-19 سلبي قبل أن يسمح لهم بدخول البلاد. وستدخل التعليمات حيز التنفيذ غدا الثلاثاء.

– البرتغال

قالت وزارة الصحة يوم الجمعة إن البرتغال ستلزم المسافرين جوا من الصين بتقديم فحص كوفيد-19 سلبي أجري قبل يومين على الأكثر من المغادرة.

ودخلت التعليمات حيز التنفيذ يوم الأحد وقالت البلاد إن القادمين من الصين يوم السبت قد يخضعون لفحوص عشوائية لرصد “أي تسلسل جيني للمتحورات للمساهمة في وضع تقييم واف للوضع الوبائي”.

– تايلاند

ألغت تايلاند اليوم الاثنين إجراءات أعلنت عنها الجهة المنظمة لحركة الطيران قبل يوم وتلزم المسافرين الدوليين بإظهار ما يثبت تلقيهم التطعيم الكامل ضد كوفيد أو خطاب يؤكد تعافيهم من الفيروس قبل ركوب الطائرة.

وقال وزير الصحة اليوم إن تقديم إثبات على تلقي التطعيم الكامل ليس مطلوبا في ظل وجود تحصين كاف على مستوى العالم وإنه سيُسمح لمن لم يتلقوا التطعيم بالدخول دون قيود.

دول تدرس الوضع:

– الفلبين

قالت وزارة الصحة في مانيلا إن الفلبين ترى أن هناك ضرورة لتكثيف المتابعة وتطبيق المراقبة على الوافدين عبر الحدود من الأفراد خاصة من الصين.