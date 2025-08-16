قادة أوروبا يؤكدون ضرورة تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا

أعرب القادة الأوروبيون عن استعدادهم لتقديم الدعم في الإعداد لقمة تجمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بهدف تهيئة الأجواء لإنجاح هذا اللقاء.

كما رحب القادة في بيان نشره موقع الاتحاد الأوروبي اليوم السبت إثر مكالمة مشتركة مع ترامب وزيلينسكي، بجهود الرئيس الأميركي “لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا وإنهاء الحرب الروسية وتحقيق السلام العادل والدائم”.

واعتبروا أن “الخطوة التالية الآن يجب أن تكون إجراء المزيد من المحادثات بمشاركة زيلينسكي ورعاية أوروبية”.

إلى ذلك، شددوا على ضرورة تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. ورحبوا بتصريح ترامب حول استعداد بلاده لتقديم ضمانات أمنية.

أوكرانيا والناتو

كما حذروا من فرض قيود على القوات المسلحة الأوكرانية أو على تعاونها مع دول ثالثة.

واعتبروا أنه لا يمكن لروسيا معارضة مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

كذلك شددوا على ضرورة عدم تغيير الحدود الدولية بالقوة.

ولاحقا أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور على منصة “إكس” أن الضمانات الأمنية القوية لأوكرانيا وأوروبا “ضرورية” لأي اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية الأوكرانية.

“موقف ترامب بالغ الأهمية”

من جهتها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان إن روسيا لا تنوي إنهاء حربها في أوكرانيا “في أي وقت قريب”، لكن الولايات المتحدة تملك القدرة على فرض مفاوضات جادة، وفق رويترز.

وأضافت كالاس: “إن عزم الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام أمر بالغ الأهمية… يواصل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إطالة أمد المفاوضات ويأمل أن يفلت بذلك. لقد غادر أنكوريج دون تقديم أي التزامات”، في إشارة إلى مدينة في ألاسكا حيث عقدت القمة بين بوتين وترامب.

كما تابعت أن “الولايات المتحدة تملك القدرة على إجبار روسيا على التفاوض بجدية”، مردفة أن “الاتحاد الأوروبي سيعمل مع أوكرانيا والولايات المتحدة”.

أتى ذلك، بعد مكالمة هاتفية مشتركة جمعت قادة الاتحاد وزيلينسكي مع ترامب، أطلعهم خلالها على تفاصيل نتائج لقائه بوتين في ألاسكا أمس. وإثر الاتصال كشف ترامب أن الجميع اتفق على أن إرساء اتفاق سلام أفضل وأكثر أهمية من وقف لإطلاق النار قد لا يدوم طويلاً.

وكان اللقاء الذي جمع الرئيسين الأميركي والروسي في قاعدة عسكرية بألاسكا أمس انتهى دون الإفصاح عن التفاصيل، إلا أنه لم يفض إلى اتفاق بينهما على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، على الرغم من أن ترامب أكد أنهما توافقا على العديد من الملفات والقضايا المهمة.

إلا أن ترامب أوضح أن “مسألة مهمة جدا بقيت عالقة” دون أن يفصح عنها، رغم وصفه الاجتماع بالرائع.