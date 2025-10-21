الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
قادة أوروبيون يؤيدون موقف ترامب لوقف القتال في أوكرانيا

أكد قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء دعمهم الكامل لأوكرانيا ولجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء العمليات القتالية في البلاد.

وأشار البيان المشترك، الذي نشرته الحكومة البريطانية، إلى أن “موقف الرئيس ترامب بوقف القتال فوراً يمثل خطوة أساسية، وأن خط التماس الحالي يجب أن يكون قاعدة لانطلاق المفاوضات”.

وأضاف البيان أن الدول الأوروبية تعمل على زيادة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على روسيا لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قبول السلام، مع السعي لضمان استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لتوفير الموارد اللازمة لأوكرانيا.

  • رويترز

