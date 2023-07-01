قادماً بالقطار من بولندا.. رئيس الوزراء الإسباني يزور كييف

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه وصل إلى كييف في ساعة مبكرة اليوم السبت 1\7\2023 لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وكتب سانشيز على حسابه الرسمي في تويتر: “أنا في كييف. أردت أن يكون الفصل الأول من الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا مع زيلينسكي”، مضيفاً أنه سيعبر له عن “تضامن أوروبا بأسرها”.

ووصل سانشيز إلى العاصمة الأوكرانية بالقطار قادماً من بولندا. ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام البرلمان الأوكراني، ثم يلتقي الرئيس الأوكراني.

وأعلن زيلينسكي عن الزيارة الخميس في خطاب وجهه إلى الزعماء الأوروبيين المجتمعين لحضور قمة في بروكسل. وسلط زيلينسكي الضوء على رمزية الزيارة وأهمية الأشهر الستة المقبلة لأوروبا. وأضاف أن الوقت حان لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

هذا وقال زيلينسكي إن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الوكالة الأوكرانية للأنباء عن زيلينسكي قوله لصحفيين إسبان في كييف قوله “تبدأ إسبانيا اليوم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي .. نعول على دعمها في هذا الصدد.” وأضاف “بالنسبة لنا ستكون فترة حاسمة في محادثات الانضمام (للاتحاد الأوروبي)”.

هذا وكان سانشيز قد قال أمس الجمعة 30\6\2023 خلال قمة الاتحاد الأوروبي: “ستكون الحرب في أوكرانيا إحدى الأولويات الكبرى لرئاستنا، مع التركيز على ضمان الوحدة بشأن هذه القضية بين جميع الدول الأعضاء”.

وتعد هذه ثالث زيارة لسانشيز إلى كييف منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير 2022.

ومن المقرر أن يعود سانشيز إلى مدريد الأحد، حيث يلتقي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قبل يوم من وصول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وحشد من مفوضي الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة الإسابنية.

Ya en Kyiv. He querido que el primer acto de la Presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a @ZelenskyyUa. Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea. Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa. pic.twitter.com/bPcvnYxNZZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 1, 2023