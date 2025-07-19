السبت 24 محرم 1447 ﻫ - 19 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قاضية أمريكية توقف تنفيذ أمر ترامب بشأن المحكمة الجنائية الدولية

منذ ساعتين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

أوقفت قاضية اتحادية أمس الجمعة تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يستهدف أولئك الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية.

يأتي هذا الحكم في أعقاب دعوى قضائية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في أبريل نيسان الماضي للطعن على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من فبراير شباط، والذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات مرتبطة بالسفر واسعة النطاق على المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل.

ووصفت نانسي توريسن، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، في حكمها الأمر التنفيذي بأنه انتهاك غير دستوري لحرية التعبير.

وكتبت “يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر بكثير مما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية.

ولم يرد البيت الأبيض والمحكمة الجنائية الدولية على الفور على طلبات التعليق.

وفرض الأمر التنفيذي عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وهو بريطاني الجنسية. كما وضعه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على سجل الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات.

ووفقا للأمر التنفيذي، الذي نددت به المحكمة الجنائية الدولية وعشرات الدول، قد يواجه المواطنون الأمريكيون الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات عقوبات مدنية وجنائية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

دخول قوات الشرطة العسكرية السورية إلى محافظة السويداء بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية
الرئاسة السورية تعلن وقفاً فورياً لإطلاق النار في السويداء.. وقوات الأمن تنتشر في المحافظة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. رويترز
وزير الخارجية التركي: الصراع في سوريا يجب أن يتوقف الآن
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
بسبب تقرير عن إبستين.. ترامب يقاضي “وول ستريت جورنال” ويطالب بـ10 مليارات دولار!

الأكثر قراءة

عناصر تابعين لحزب الله
تعميم حازم من الحزب إلى مقاتليه!
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تراجع دام 4 أيام بدعم من نتائج ايه.بي.بي
أحد المواقع المتضررة في دمشق بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة السورية. رويترز
ما الدور الذي لعبته تركيا من أجل وقف إطلاق النار في سوريا؟