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قاض أمريكي يمنع تطبيق سياسة جديدة لترامب تسرع ترحيل مهاجرين

منذ 50 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

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منع قاض أمريكي اليوم الجمعة إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ سياسة جديدة تسمح لها بترحيل المئات، إن لم يكن الآلاف، من المهاجرين بسرعة إلى دول أخرى غير بلدانهم دون منحهم فرصة للتعبير عن مخاوفهم من التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو القتل هناك.

وأصدر القاضي برايان مورفي من المحكمة الجزئية في بوسطن الشهر الماضي أمرا يمنع الإدارة الأمريكية مؤقتا من تسريع عمليات الترحيل، مما يعيق قدرتها على إبعاد المهاجرين المشمولين بأوامر نهائية ويتمتعون في بعض الحالات بحماية قانونية تمنع إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأبقى الحكم الابتدائي الصادر اليوم الجمعة على هذا الأمر ساريا حتى الفصل في الدعوى.

 

 

 

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