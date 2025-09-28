قاليباف: أي إجراء ضدنا سيواجه بردًا

أشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف​، الى أنه “إذا أقدمت أي دولة على اتخاذ أي إجراء ضدنا بناء على القرارات الأممية فستواجه ردا صارما”.

وأوضح قاليباف، أن “تنفيذ آلية الزناد أمر غير قانوني ولسنا ملزمين بتنفيذ القرارات بما فيها تعليق التخصيب”، معتبراً أن “الطريق الوحيد لردع العدو عن مهاجمتنا هو تعزيز عناصر القوة وخاصة تقوية القدرات الدفاعية والحفاظ على الوحدة الوطنية”.

ورأى أن “التفاوض يعني بالنسبة للدول الغربية الخداع والضغط بهدف نزع القوة الصاروخية الإيرانية”، مضيفاً “إيران لا تعتبر نفسها ملزمة بالامتثال لهذه القرارات غير القانونية بما في ذلك تعليق تخصيب اليورانيوم”.