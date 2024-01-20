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قانون جديد في روسيا لمكافحة الأخبار الكاذبة عن الجيش

منذ 4 دقائق
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قال رئيس مجلس النواب الروسي السبت إن النواب أعدوا مشروع قانون يسمح بمصادرة أموال وممتلكات الأشخاص الذين ينشرون “معلومات كاذبة عمدا” عن القوات المسلحة الروسية.

وقال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما) إن الإجراء سيُتخذ أيضا بحق أولئك الذين تثبت إدانتهم بما وصفها بأشكال أخرى من الخيانة. ومن بين هذه الأشكال “تشويه سمعة” القوات المسلحة والدعوة إلى فرض عقوبات على روسيا أو التحريض على أعمال تطرف.

وكتب فولودين على تطبيق تيليغرام “كل من يحاول تدمير روسيا ومن يخونها يجب أن يواجه العقاب المستحق وأن يتحمل تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالبلاد من ممتلكاته الخاصة”.

وأضاف أن مشروع القانون سيُعرض على مجلس الدوما الاثنين.

ومنذ إرسال القوات إلى أوكرانيا في فبراير\شباط 2022، كثفت روسيا حملة الإجراءات الصارمة المستمرة منذ فترة طويلة على جميع أشكال المعارضة السياسية.

وبموجب قوانين تم إقرارها في مارس\آذار من ذلك العام، فإن تشويه سمعة القوات المسلحة أو نشر معلومات كاذبة عنها يعاقب بالفعل بالسجن لفترات طويلة.

    المصدر :
  • رويترز

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