قبرص تعرض المساعدة في عمليات الإجلاء من السودان

قالت قبرص، الثلاثاء، إنها فعّلت آلية إنقاذ إنسانية لإجلاء المدنيين من مواطني دول أخرى من السودان عبر الجزيرة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “تعتزم جمهورية قبرص تقديم تسهيلات للدول الصديقة لإعادة مواطنيها عبر قبرص”.

وسهلت قبرص من قبل عمليات إجلاء لدوافع إنسانية. فقد تم إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من لبنان عبر قبرص في عام 2006 أثناء تصاعد العنف مع إسرائيل.

وفيما دخل الصراع في السودان يومه الحادي عشر، دفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.

وعلى الرغم من عدم الالتزام بالهدن، إلا أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أعلن عن اتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع يشمل وقفاً لإطلاق النار بينهما بدأ منتصف الليل بالتوقيت المحلي للخرطوم. وأضاف الوزير الأميركي في بيان مساء الاثنين، أن طرفي الصراع اتفقا على هدنة ستسري في جميع أنحاء البلاد بعد وساطة أميركية – سعودية.