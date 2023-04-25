الثلاثاء 5 شوال 1444 ﻫ - 25 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قبرص تعرض المساعدة في عمليات الإجلاء من السودان

منذ ساعتين
تواصل عمليات الإجلاء من السودان

تواصل عمليات الإجلاء من السودان

A A A
طباعة المقال

قالت قبرص، الثلاثاء، إنها فعّلت آلية إنقاذ إنسانية لإجلاء المدنيين من مواطني دول أخرى من السودان عبر الجزيرة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “تعتزم جمهورية قبرص تقديم تسهيلات للدول الصديقة لإعادة مواطنيها عبر قبرص”.

وسهلت قبرص من قبل عمليات إجلاء لدوافع إنسانية. فقد تم إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من لبنان عبر قبرص في عام 2006 أثناء تصاعد العنف مع إسرائيل.

وفيما دخل الصراع في السودان يومه الحادي عشر، دفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.

وعلى الرغم من عدم الالتزام بالهدن، إلا أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أعلن عن اتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع يشمل وقفاً لإطلاق النار بينهما بدأ منتصف الليل بالتوقيت المحلي للخرطوم. وأضاف الوزير الأميركي في بيان مساء الاثنين، أن طرفي الصراع اتفقا على هدنة ستسري في جميع أنحاء البلاد بعد وساطة أميركية – سعودية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مؤشر الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية تتراجع مع تقييم المستثمرين لنتائج مجموعة من الشركات
ميدفيدف وبوتين
تصعيد روسي خطير.. ربما نكون على شفا حرب عالمية جديدة
عناصر من الشرطة التركية
تركيا تعتقل 110 أشخاص للاشتباه في صلتهم بمسلحين أكراد

الأكثر قراءة

المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس
أشهر متنبئ "يعود للحياة".. كوارث مرعبة للـ 100 عام المقبل!
صحن "المقروطة"
حلوى المقروطة.. فيديو لطريقة إعداد أشهر الحلويات الفلسطينية
الفنان السوري محمد قنوع
في آخر مقابلة قبل وفاته.. محمد قنوع يكشف عن "غلطة العمر"