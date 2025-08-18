قبل اجتماعه بزيلينسكي.. ترامب يوجه صفعة لأوكرانيا: لا عودة للقرم ولا انضمام للناتو

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أوكرانيا التخلي عن آمالها في استعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا وعن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في حين يستعد لاستضافة الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في واشنطن اليوم الاثنين للضغط على كييف لقبول اتفاق سلام مع روسيا.

وبعد إقامة استقبال رسمي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة، يضغط ترامب على أوكرانيا لقبول اتفاق لإنهاء أكثر الحروب دموية في أوروبا منذ 80 عاما والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.

وقال البيت الأبيض إن ترامب سيجتمع أولا مع زيلينسكي ثم مع زعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وسيتوجه القادة الأوروبيون إلى واشنطن لإظهار التضامن مع أوكرانيا والضغط من أجل ضمانات أمنية قوية في أي تسوية بعد الحرب.

وشدد فريق ترامب أمس الأحد على ضرورة تقديم تنازلات من كلا الجانبين. لكن ترامب ألقى بالعبء على عاتق زيلينسكي لإنهاء الحرب التي بدأتها روسيا بغزوها الشامل في فبراير شباط 2022. ويشير هذا إلى أنه سيضغط على زيلينسكي بشدة خلال اجتماع اليوم، إلى جانب تعليقاته بشأن حلف شمال الأطلسي وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 خلال ولاية الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وقال ترامب على منصة (تروث سوشيال) إن زيلينسكي “يمكنه إنهاء الحرب مع روسيا على الفور تقريبا، إذا أراد ذلك، أو يمكنه الاستمرار في القتال… تذكروا كيف بدأ الأمر. لن تُستعاد شبه جزيرة القرم التي منحها أوباما (منذ 12 عاما، دون إطلاق رصاصة واحدة!)، ولن تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي”.

ولطالما خشيت أوكرانيا وحلفاؤها من ضغط ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق في مصلحة موسكو. ومع ذلك، تشجعوا بفضل بعض التطورات، بما في ذلك استعداد ترامب الواضح لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد التسوية.

ومع ذلك، رفض زيلينسكي بالفعل الخطوط العريضة لمقترحات بوتين من اجتماع ألاسكا، بما في ذلك تخلي أوكرانيا عن بقية منطقة دونيتسك شرق البلاد التي تسيطر حاليا على ربعها.

ويسعى زيلينسكي أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل إجراء محادثات سلام أعمق. وكان ترامب أيد ذلك في السابق، لكنه غيّر مساره بعد القمة مع بوتين وأشار إلى دعمه للنهج الذي تفضله روسيا المتمثل في التفاوض على اتفاق شامل في ظل استمرار القتال.

وقال البيت الأبيض إن ترامب سيجتمع أولا مع زيلينسكي الساعة 1:15 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:15 بتوقيت غرينتش في المكتب البيضاوي ثم مع جميع القادة الأوروبيين في الغرفة الشرقية في البيت الأبيض في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة(19:00 بتوقيت غرينتش).

وقال مسؤولون إن روسيا أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة في هجمات خلال الليل شملت قصف خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، قرب الحدود الروسية، مما أسفر عن مقتل سبعة، بينهم طفلان.