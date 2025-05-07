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قبل زيارة ترامب.. مقترح أمريكي جديد لإنقاذ غزة يبلور خلال ساعات

منذ 9 دقائق
أطفال في غزة ينتظرون الطعام (أرشيفية- رويترز)

أطفال في غزة ينتظرون الطعام (أرشيفية- رويترز)

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من المرجح أن تشهد الساعات المقبلة بلورة مقترح جديد بشأن قطاع غزة بدفع وضغوط أميركية، وفق تقرير للعربية التي أشارت نقلا عن مصادرها إلى أن المقترح يشمل فتح ممرات آمنة وإنشاء نقاط مخصصة لتوزيع المساعدات داخل القطاع.

وأفادت مصادر “العربية” و”الحدث” بأن الوسطاء يسعون لبلورة المقترح الجديد بشأن غزة قبل زيارة الرئيس دونالد ترامب للمنطقة.

وأشارت المصادر إلى مشاورات حول أن تكون أميركا مسؤولة عن دخول المساعدات وتوزيعها بغزة، مضيفة أن الوسطاء أبلغوا أميركا رفضهم أن تكون إسرائيل مسؤولة عن توزيع المساعدات.

يأتي ذلك فيما أصدرت مصر وقطر بيانا مشتركا، اليوم الأربعاء، أكدتا فيه استمرار جهودهما للوساطة من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء.

وقال البلدان إن جهودهما “مستمرة ومتسقة، وتستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة”.

وأضافا أن الجهود “تنسق عن كثب مع الولايات المتحدة الأميركية، في سبيل التوصل إلى اتفاق يضع حدا للمأساة الإنسانية ويضمن حماية المدنيين”.

    المصدر :
  • العربية

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