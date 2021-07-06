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قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.. تنسيق مصري سوداني في نيويورك

6 - يوليو - 2021
شكري والمهدي

شكري والمهدي

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التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في نيويورك بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، في إطار التنسيق المشترك للإعداد لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.

وفي الشأن ذاته، التقى رئيس الدبلوماسية المصرية سامح شكري بالمندوبين الدائمين وممثلي عدد من الدول الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، وهم إستونيا وإيرلندا والمكسيك والنرويج “وذلك في إطار الجهود المستمرة لعرض الموقف المصري تحضيرا لجلسة مجلس الأمن حول ‎سد النهضة”.

أفاد بذلك موقع المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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