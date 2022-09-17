قتلى باصطدام طائرتين صغيرتين في الجو بالقرب من مدينة دنفر

أعلنت السلطات الأميركية أن طائرتين صغيرتين اصطدمتا في الجو اليوم السبت بالقرب من مدينة دنفر مما أسفر عن مصرع 3 ‏أشخاص‎.‎

وأكد مكتب شرطة مقاطعة بولدر في بيان العثور عثر على راكبي إحدى الطائرتين قتيلين داخل حطام الطائرة كما عثر على راكب ‏الطائرة الثانية قتيلا بين الحطام في مكان آخر‎.‎

إلى هذا، وقع الاصطدام قبل الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت. فيما لم تعلن السلطات عن هويات الضحايا‎.‎

وأشار المجلس الوطني لسلامة النقل في بيان نشر على تويتر إلى أنه يجري تحقيقا في حادث التصادم بين طائرة من طراز سيسنا ‏‏172 وطائرة من طراز سونكس إكسينوس بالقرب من لونغمونت بولاية كولورادو‎.‎

وتقع لونغمونت على بعد 48 كيلومترا شمال دنفر‎.‎