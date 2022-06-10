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قتلى جراء إطلاق نار بمصنع بولاية ماريلاند الأمريكية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 10 - يونيو - 2022 3:20 صباحًا
عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)

عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)

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فتح مسلح النار في منشأة تصنيع في شمال ولاية ماريلاند الأمريكية يوم الخميس مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة رابع بجروح خطيرة قبل أن تعتقل الشرطة المسلح بعد تبادل لإطلاق النار.

وقالت متحدثة باسم قائد شرطة مقاطعة واشنطن إن المهاجم، الذي لم يُكشف عن هويته بعد، أصيب هو وشرطي في تبادل لإطلاق النار. ونقل كلاهما إلى مستشفى محلي.

وأحجمت المتحدثة عن الإفصاح عن ملابسات الواقعة، وهي الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق النار العشوائي التي تعاني الولايات المتحدة منها.

وقع إطلاق النار في مصنع لشركة كولومبيا ماشين في سميثسبيرج بولاية ماريلاند.

وصرح متحدث باسم الشركة بأنها تتعاون مع السلطات في تحقيقها، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

تورد الشركة معدات تصنيع الخرسانة لعملاء في أكثر من 100 دولة، وفقا لموقعها على الإنترنت.

وفي أواخر الشهر الماضي، فتح شاب يبلغ من العمر 18 عاما النار داخل مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، مما أسفر عن مقتل 19 تلميذا ومعلمتين.

وأشعلت وقائع القتل في أوفالدي وإطلاق نار عشوائي في متجر بقالة في بافالو بنيويورك أسفر عن سقوط عشرة قتلى، جهودا جديدة في الكونجرس الأمريكي لسن قوانين اتحادية أكثر صرامة لحيازة الأسلحة.

    المصدر :
  • رويترز

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