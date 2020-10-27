قتلى في اشتباكات بين قوات النظام وداعش في البادية وسط سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، الثلاثاء،بسقوط نحو 30 عنصرا من قوات النظام السوري وتنظيم داعش في اشتباكات تخللتها غارات روسية على البادية في وسط سوريا .

ويخوض الطرفان معارك مستمرة منذ مطلع الشهر الحالي في محاور متفرقة من البادية السورية.

وقال المرصد إن المعارك تركزت بمنطقة إثريا في ريف حماة الشمالي الشرقي ومناطق أخرى تربط بين محافظات حلب والرقة وحماة، حيث تحاول قوات النظام بدعم من الطيران الروسي صد هجمات التنظيم المتواصلة.

وتسببت المعارك خلال الساعات الماضية بمقتل 13 عنصرا من داعش، بينما قتل 16 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في مارس 2019 هزيمة داعش، إلا أنه رغم تجريده من مناطق سيطرته، لا يزال ينتشر في البادية السورية الممتدة من ريفي حمص وحماه الشرقي وصولا إلى الحدود العراقية مرورا بمحافظات الرقة ودير الزور وحلب.

وانطلاقاً من البادية يشن عناصر التنظيم بين الحين والآخر هجمات على مواقع قوات النظام، تستهدف أحيانا منشآت للنفط والغاز، ودائما ما تتجدد الاشتباكات بين الطرفين، وتتدخل في كثير من الأحيان الطائرات الروسية دعما لقوات النظام على الأرض.

ووثق المرصد منذ مارس 2019، مقتل أكثر من 900 عنصر من قوات النظام و140 مقاتلا في المجموعات الموالية لإيران الداعمة لها فضلا عن نحو 500 من عناصر داعش جراء المعارك في البادية.