قتلى وإصابات من الشرطة العراقية بهجوم لداعش جنوبي محافظة صلاح الدين

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ذكرت مصدر أمنية عراقية، ليل الجمعة السبت، أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي قامت بشن هجوم على نقطة تفتيش في قضاء الدجيل جنوبي محافظة صلاح الدين، مما أسفر عن سقوط قتيلين و3 جرحى من قوات الشرطة.

ويأتي ذلك بعد مقتل 4 عناصر من الحشد الشعبي وإصابة 6 أخرين شمالي محافظة ديالى في هجوم آخر لداعش.

من جانبها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الجمعة، تنفيذ قوات التحالف الدولي ضربةً جوية على أحد الكهوف في صحراء جنوب غربي الحضر في محافظة نينوى.

وأوضحت القيادة في بيان أن الهجوم الجوي أسفر عن قتل 7 من مسلحي تنظيم داعش المختبئين داخل الكهف في ثاني هجوم خلال 3 أيام تنفذه قوات التحالف الدولي ضد مواقع يتخذها مسلحو داعش مخابئ لهم في العراق.

كما تأتي الضربات الجوية عقب تزايد هجمات تنظيم داعش في مناطق تعرف بمثلث الموت بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.

وتعد الضربات أيضا دعما مباشرا من قبل التحالف الدولي للحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إذ كان التحالف قد علق أنشطته الجوية في العراق عقب قرار البرلمان العراقي إخراج القوات الأجنبية من البلاد خلال فترة الحكومة المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي رغم حاجة القوات الأمنية العراقية الى إمكانيات التحالف الدولي الجوية لهزيمة تنظيم داعش.

سقوط قرية عراقية بيد داعش

وليل الخميس الجمعة، سيطر تنظيم داعش الإرهابي على قرية مبارك في قضاء خانقين بمحافظة ديالى شمال شرقي بعقوبة مركز المحافظة.

وأفاد مراسلنا بأن عناصر داعش قامت بحرق للمنازل والمحاصيل الزراعية في قرية مبارك في خانقين بعد السيطرة عليها.

ووفقا لخلية الإعلام الأمني، قامت عناصر داعش بمهاجمة قرية مبارك سبقه إطلاق نار من قبل قناصين تسبب بإصابة 3 مدنيين من سكان القرية، توفي أحدهم قبل وصوله إلى مستشفى محافظة السليمانية.

وأضافت أن أهالي القرية قاموا بالرد على مصادر النيران، بإسناد من لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى، مشيرة إلى أنه خلال المواجهات قتل مختار القرية.