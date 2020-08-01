قتلى وجرحى في صفوف الشرطة العراقية نتيجة هجوم جديد شنه تنظيم الدولة على “صلاح الدين”

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بعد أيام على مقتل ضابط وجندي عراقيين بنيران تنظيم الدولة قرب الحدود السعودية، فقد قُتل شرطيان عراقيان وأُصيب أربعة آخرون، السبت، في هجوم شنته عناصر التنظيم بمحافظة صلاح الدين.

وقال النقيب سعد محمد إن “عناصر من داعش هاجموا فجر السبت حاجزا أمنيا شمالي مدينة سامراء بالمحافظة”.

وأضاف محمد، أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الشرطة، وإصابة أربعة آخرين، وتابع بأن “قوات مشتركة من الجيش والشرطة بدأت عمليات بحث عن عناصر التنظيم الإرهابي بالمنطقة”.

وأعلن الجيش العراقي، الثلاثاء، عن مقتل قائد عسكري وضابط إثر هجوم للتنظيم، ضمن حملات الجيش لملاحقة أفراد التنظيم شمال وغرب البلاد.

وفي هذا الصدد قالت قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع، إن العميد “أحمد اللامي آمر اللواء 29 من فرقة المشاة السابعة، استشهد أثناء تعقبه مجموعة إرهابية”.

وأضافت: “كما أنه استشهد ضابط برتبة ملازم أول خلال العمل الإرهابي الذي وقع مساء الثلاثاء في أحد مناطق الأنبار، وأسفر التعرض أيضا عن إصابة مقاتلين اثنين”.

وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين تابعين للتنظيم، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم “مثلث الموت”.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على تنظيم الدولة باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد واجتاحها التنظيم صيف 2014.