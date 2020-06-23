قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على ريف السويداء بسوريا

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قتل جنديين من الجيش السوري، وأصيب 4 آخرين في قصف جوي إسرائيلي على ريف السويداء في جنوب شرق سوريا، حسب ما أفادت وسائل إعلام سورية .

وقال النظام السوري، إن دفاعاته الجوية تصدت لغارات إسرائيلية على السويداء، متحدثا عن مقتل جنديين وإصابة 4 جراء الغارات الإسرائيلية .

وأوردت وكالة الأنباء السورية على تليغرام أن الدفاعات الجوية تتصدى لغارات في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور.

وأضافت الوكالة السورية، أن دفاعات الجيش السوري تصدت لغارات إسرائيلية على السويداء، واعترضت عدة صواريخ إسرائيلية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان “إن قصفا إسرائيليا استهدف مواقع عسكرية للميليشيات الإيرانية في منطقة تل الصحن بمحافظة السويداء”.

وأضاف المرصد أن “القصف ترافق مع تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري لأهداف في سماء المنطقة”.

وتأتي هذه الأنباء متزامنة مع ما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية، الاثنين، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لطائرات مسيرة معادية في أجواء مدينة جبلة السورية على ساحل البحر المتوسط. وكانت المعارضة المسلحة قد قصفت في السابق قاعدة حميميم الجوية الروسية القريبة.

يذكر أنه منذ عام 2013 شنت إسرائيل عشرات الهجمات الصاروخية والجوية على المنطق السورية ، استهدفت مقرات ومناطق تجمع لميليشيات إيران وعناصر حزب الله داخل الأراضي السورية