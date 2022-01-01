قتلى وجرحى في غارة روسية شمالي سوريا

قتل وأصيب عدد من النازحين السوريين جراء غارة روسية على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.

وذكر المرصد أن الغارة التي شنتها مقاتلات روسية على مخيم عشوائي للنازحين في ريف بلدة جسر الشغور بإدلب قد أسفر عن مقتل امرأة وثلاثة أطفال وإصابة 9 آخرين بين صغار في السن.

وأوضح المرصد أن الطيران الروسي قد استهدف خيما عشوائية لنازحين من ريف حلب، في منطقة النهر الأبيض في ريف مدينة جسر الشغور الشمالي، غربي إدلب.

وأشار إلى أن القصف الروسي قد طال وبأكثر من 12 ضربة مناطق عدة في محيط مدينة إدلب و جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وكانت روسيا قد اختتمت اليوم الأخير (أمس الجمعة) من العام 2021 بش 4 غارات على منطقة خفض التصعيد استهدفت أطراف مدينة إدلب الغربية وبلدة كنصفرة، ومحيط قرية الجديدة.

وأسفرت تلك الغارات عن مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 6 آخرين بعد استهداف مرزعة لتربية الطيور في المناطق المستهدفة.