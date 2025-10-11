السبت 19 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 11 أكتوبر 2025 |
قتلى و18 مفقوداً بعد انفجار في مصنع متفجرات بولاية تنيسي الأمريكية

منذ 35 دقيقة
ضابط شرطة يحرس بوابة خارج مصنع المتفجرات العسكرية Accurate Energetic Systems، بعد انفجار في المنشأة في باكسنورت، تينيسي، الولايات المتحدة، 10 أكتوبر 2025. رويترز

قال مسؤولون إن 18 شخصا باتوا في عداد المفقودين وربما يكون هناك قتلى بعد انفجار وقع صباح أمس الجمعة في مصنع متفجرات عسكري بولاية تينسي الأمريكية.

وتسبب الانفجار الذي وقع في شركة أكيوريت إنيرجيتيك سيستمز على بعد حوالي 100 كيلومتر غربي ناشفيل في وقوع عدد من الوفيات، لكن المسؤولين لم يحددوا بعد عدد القتلى.

وذكر كريس ديفيس، قائد شرطة مقاطعة همفريز، خلال مؤتمر صحفي إن الحادث كان “أحد أكثر المواقف المدمرة التي مررت بها في حياتي المهنية”، مضيفا أن الأمر سيستغرق وقتا لتحديد السبب.

وقال ديفيس “لن يكون هناك تفسير موجز لذلك”، مضيفا أن محققين من مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات كانوا في موقع مكان الحادث.

وعندما طلب منه وصف المبنى الذي وقع فيه الانفجار، قال ديفيس “لا يوجد ما أصفه.. فالمبنى سُوى بالأرض”.

وأظهرت لقطات من مقطع مصور من الجو بثته شبكة (سي.إن.إن) مبنى بات أثرا بعد عين. وفي مرأب سيارات مجاور، تناثر حطام ورماد بين عدد قليل من السيارات المتوقفة.

وقال ديفيس في البداية إن 19 شخصا في عداد المفقودين، لكن قناة دبليو.إس.إم.في التلفزيونية ذكرت في وقت لاحق نقلا عن مسؤولين أن أحد الذين كان يُعتقد أنه ضمن المفقودين وجد سالما في منزله.

    المصدر :
  • رويترز

