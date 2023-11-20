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قتيلان جراء قصف روسي على مدينة خيرسون الأوكرانية

منذ 25 ثانية
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قالت السلطات الأوكرانية إن شخصين لقيا حتفهما في ساعة مبكرة من صباح (الاثنين 20-11-2023) بعدما قصفت القوات الروسية موقف سيارات في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وأفاد مكتب المدعي العام المحلي بأن مدعين محليين فتحوا تحقيقا يتعلق بارتكاب جرائم حرب بشأن القصف المدفعي الذي وقع عند الساعة التاسعة صباحا تقريبا وتسبب في إصابة شخص آخر.

وقال أوليكساندر بروكودين حاكم خيرسون إن القتيلين كانا سائقين يعملان في “شركة نقل خاصة”.

وأظهرت صور منشورة على تطبيق تيليجرام رجال إطفاء يخمدون النيران التي نشبت في سيارات تم تفجيرها، وذلك بعد يوم من هجوم منفصل على المدينة أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وتقصف القوات الروسية مدينة خيرسون بشكل متكرر عبر نهر دنيبرو منذ أن استعادت القوات الأوكرانية عاصمة المنطقة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وقالت أوكرانيا الأسبوع الماضي إنها وضعت موطئ قدم على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو وإن قواتها تحاول ردع القوات الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

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