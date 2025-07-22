قتيلان و10 مفقودين جراء أمطار غزيرة في شاندونغ الصينية

علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز

ذكرت سلطات إقليم شاندونغ بشرق الصين إن أمطارا غزيرة أسفرت عن وفاة شخصين وبقاء 10 آخرين في عداد المفقودين، إذ بلغت كمية الأمطار خلال خمس ساعات فقط ما يعادل نصف المعدل السنوي.

وأضافت السلطات أن مياه الأمطار غمرت منطقة لاي وو في مدينة جينان.

وشهدت المنطقة أمطارا غزيرة بلغ منسوبها 364 مليمترا هطلت من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وهو نصف متوسط كمية الأمطار السنوية في جينان والبالغ 733 مليمترا.

وأدت سيول مفاجئة قرب قريتي شيووزي وتشوجيايو الجبليتين في جينان إلى جرف أو دمار 19 منزلا. وذكرت السلطات أن جهود إنقاذ المفقودين جارية.

وتعد السيول جزءا من نمط أوسع من الأحوال الجوية المتطرفة في أنحاء الصين بسبب هبوب الرياح الموسمية في شرق آسيا التي تسببت في اضطرابات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وغمرت الأمطار الغزيرة أيضا المناطق الجنوبية بعد أن اجتاح الإعصار (ويبا) هونج كونج يوم الأحد.

وتمثل الأمطار الغزيرة والسيول، التي يربطها خبراء الأرصاد الجوية بتغير المناخ، تحديات كبيرة بشكل متزايد نظرا لما تشكله من تهديدات بإنهاك الأنظمة القديمة للحماية من الفيضانات ونزوح الملايين وإرباك قطاع الزراعة الذي تبلغ قيمته 2.8 تريليون دولار.