قتيل في احتجاجات شعبية بمدينة دنفر الأمريكية

لقي شخص مصرعه في إطلاق نار، وسط مدينة دنفر الأمريكية، واعتقلت الشرطة مشتبها به قالت إنه يعمل حارس أمن خاص.

وقالت قناة كي.يو.إس.إيه التلفزيونية التابعة لشبكة (إن.بي.سي نيوز) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، إن المعتقل بسبب إطلاق النار كان يعمل حارس أمن تعاقدت معه القناة لحماية طاقمها.

وأضافت القناة أنها “اعتادت منذ أشهر على الاستعانة بالأمن الخاص لمرافقة الموظفين في الاحتجاجات الشعبية بين اليساريين واليمينيين.

ووقع إطلاق النار في فناء بمتحف دنفر للفنون خلال احتجاجات متعارضة لجماعات يسارية ويمينية حيث كانت مجموعة من المتظاهرين تطالب بإصلاح الشرطة، بينما تدعو الثانية إلى دعمها.

ولم يؤكد جو مونتويا رئيس التحقيقات بشرطة دنفر الأمريكية، ما إذا كان المشتبه به يعمل في المحطة، ولم تحدد السلطات الضحية ولا مطلق النار المشتبه به.

وأشار مونتويا إلى أن الشرطة حافظت على الفصل بين المجموعتين ولم تحدث اعتقالات أخرى خلال المسيرتين المتناحرتين.