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قتيل وإصابات في احتجاجات بإقليم كردستان العراق

منذ ساعة واحدة
احتجاجات في اقليم كردستان العراق بسبب تأخر صرف الرواتب

احتجاجات في اقليم كردستان العراق بسبب تأخر صرف الرواتب

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قالت مصادر طبية عراقية إن شخصا قتل وأصيب آخرون في احتجاجات شهدتها مناطق متفرقة من محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، شمالي البلاد، الاثنين.

وأعلنت مديرية صحة السليمانية أن “شابا متظاهرا لقي حتفه، بطلق ناري، فيما اصيب اثنان اخران، خلال الاحتجاجات التي شهدها قضاء جمجمال هذا اليوم”.

وتحدثت مصادر غير رسمية عن أن حصيلة القتلى وصلت إلى خمسة أشخاص، يعتقد أنهم قضوا برصاص قوات الأمن الكردية.

وأظهرت فيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين وهم يهتفون ضد حكومة الإقليم، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لأشهر، بينما أظهرت فيديوهات أخرى أصوات إطلاق رصاص وأصوات محتجين استمروا بالتظاهر حتى الليل بتوقيت العراق.

    المصدر :
  • الحرة

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