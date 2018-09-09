قتيل وإصابات في حادثة دهس للمارة في موسكو

قالت مصادر طبية وأمنية روسية الأحد إن شخصا قتل وأصيب آخرون عندما صدمتهم سيارة في شارع جنوب العاصمة موسكو.

وقال المكتب الصحفي لإدارة شرطة المرور في موسكو إن سيارة من نوع “فولكس فاغن” دهست مجموعة من المارة في شارع “نوفوتشيركاسكي بوليفار” ما أدى لمقتل شخص وإصابة تسعة آخرين على الأقل.

وعن خلفيات الحادث، قال المكتب إنه “وفقا للبيانات الأولية، لم يتمكن السائق من السيطرة على السيارة ودهس مجموعة من المارة، ونتيجة للحادث فإن هناك إصابات، يتم تحديد عددها”، مضيفا أن “السائق موجود في مكان الحادث، لم يختبئ، وتقوم الشرطة باستجوابه”.

المصدر موسكو- وكالات