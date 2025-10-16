قتيل وعشرات المصابين في احتجاجات واسعة ضد رئيس بيرو الجديد

طلاب جامعيون وعمال نقابيون وأعضاء في جماعات مدنية وسياسية يشاركون في مظاهرة احتجاجية ضد ارتفاع معدلات الجريمة وانعدام الأمن الاقتصادي والفساد، في اليوم التالي لتقديم الرئيس خوسيه جيري تشكيلته الوزارية، في ليما، بيرو، 15 أكتوبر 2025. رويترز

قال مكتب محقق الشكاوى الحكومي في بيرو اليوم الخميس إن شخصا واحدا على الأقل قُتل وأصيب العشرات من عناصر الشرطة في احتجاجات واسعة النطاق خلال الليل في البلاد ضد الرئيس خوسيه خيري الذي تولى السلطة قبل أيام قليلة.

وخرجت الاحتجاجات مساء أمس الأربعاء، بدعوة من متظاهرين من (الجيل زد)، وهم شبان جيل التسعينيات ومطلع الألفية، وعمال النقل والجماعات المدنية، كأحدث حلقة في سلسلة مظاهرات ضد الفساد وارتفاع الجريمة، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيسة السابقة دينا بولوارتي في منتصف ليل الخميس الماضي.

واحتشد آلاف المتظاهرين في أنحاء البلاد، واشتبك المئات منهم مع الشرطة خارج مبنى الكونجرس في ليما. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بينما أطلق بعض المتظاهرين ألعابا نارية وحجارة وأشياء مشتعلة.

وقال فرناندو لوسادا، ممثل مكتب محقق الشكاوى في البلاد، إن رجلا يبلغ من العمر 32 عاما يدعى إدواردو ماوريثيو رويث، قُتل أثناء الاحتجاج وسيتم التحقيق في وفاته.

وقال خيري في وقت سابق إن 55 من عناصر الشرطة و20 مدنيا أصيبوا خلال الاحتجاجات، وألقى باللوم على “مجرمين تسللوا إلى مظاهرة سلمية لإثارة الفوضى”.

واعتُبرت احتجاجات أمس الأربعاء مؤشرا على المسار الذي قد تتخذه فترة رئاسة خوسيه خيري القصيرة، والتي من المقرر أن تنتهي في يوليو تموز المقبل مع إجراء الانتخابات العامة.

وواجهت بولوارتي احتجاجات واسعة النطاق بعد توليها السلطة في أواخر عام 2022، مما أسفر عن مقتل العشرات وتراجع مستويات شعبيتها التي تذبذبت من اثنين بالمئة إلى أربعة بالمئة في الأيام التي سبقت الإطاحة بها.