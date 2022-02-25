“قد لا ترونني مجددًا”.. تفاصيل آخر مكالمة من زيلينسكي مع قادة أوروبا

“قد تكون هذه آخر مرة ترونني فيها على قيد الحياة”، هكذا قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي لقادة الاتحاد الأوروبي في اتصال أمس، بحسب ما نقل موقع “أكسيوس”.

وفي السياق، صرح رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، بأن رئيس أوكرانيا، زيلينسكي، كان يجب أن يتصل به اليوم، إلا أن الاتصال به لم يكن متاحاً.

وفي إفادة حول الأزمة الأوكرانية في مجلس النواب الإيطالي قال رئيس الحكومة الإيطالية: “في المساء شاركت في المجلس الأوروبي الاستثنائي، الذي حضره أيضا الرئيس زيلينسكي.

لقد كانت لحظة تراجيدية الاتصال بزيلينسكي. هو اختبأ في جزء من كييف. وقال إن أوكرانيا ليس لديها المزيد من الوقت، وأنه وعائلته هدف لقوات الغزو الروسي. وهذا أثر بعمق في جميع المشاركين”.

وتابع دراغي في هذا الشأن قائلا: “عثر عليّ هذا الصباح واتفقنا على إجراء محادثة هاتفية في الساعة 9.30، لكن تبين أن المحادثة كانت مستحيلة، ولم يعد زيلينسكي متاحا”.

وفي وقت لاحق، رد فلاديمير زيلينسكي على رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بشأن عدم تواصله معه، ووعد بتعديل جدول الأعمال العسكري في المرة القادمة والتواصل معه في الوقت المحدد.

وكتب الرئيس الأوكراني على حسابه في “تويتر” بهذا الشأن يقول: “في المرة القادمة سأحاول تغيير جدول الأعمال العسكري للتحدث مع ماريو دراغي في وقت محدد”.