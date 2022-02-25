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قرار أوروبي بالإجماع على تجميد أصول بوتين ولافروف

25 - فبراير - 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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قال مسؤول أوروبي إنه تم الاتفاق على تجميد الأصول التي يمتلكها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

ووافقت 27 دولة أوروبية توافق على تجميد أصول بوتين ولافروف.

هذه الخطوة الأوروبية أتت بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض موجة جديدة من العقوبات ضد روسيا في محاولة واسعة لعزل موسكو عن الاقتصاد العالمي.

وأضاف بايدن أن مجمل العقوبات ستستهدف تريليونات من الأصول وستتضمن إجراءات محددة ضد النخب الروسية والبنوك بما في ذلك بنك VTB المملوك للدولة.

وذكر بايدن في كلمته أن كل الأصول الروسية في الولايات المتحدة سيتم تجميدها.

واليوم تم فرض عقوبات قوية إضافية، وقيود جديدة على ما يمكن تصديره إلى روسيا، هذا سيفرض تكلفة باهظة على الاقتصاد الروسي على الفور ومع مرور الوقت.”

وتأتي العقوبات الاقتصادية مع تقدم القوات الروسية عبر أوكرانيا بعد أن شنت هجومًا واسع النطاق على جارتها في وقت مبكر من يوم الخميس بالتوقيت المحلي.

وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو إنه لا يوجد دليل يذكر على العدوان العسكري من أوكرانيا ، وأن المزاعم الروسية بعكس ذلك تستخدم كذريعة موسكو للغزو.

    المصدر :
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